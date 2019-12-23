Basketbolseverlerin getirdiği oyuncaklar, kimsesiz çocuklara bağışlanacak
TOFAŞ-Anadolu Efes maçında taraftarların getirdiği binlerce oyuncak, yılbaşında kimsesiz çocuklara hediye edilecek
BURSA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında TOFAŞ ile Anadolu Efes'in karşılaştığı maça taraftarlar, kimsesiz çocuklar için yanlarında oyuncak getirdi.
TOFAŞ Spor Kulübü, haftanın kapanış mücadelesi öncesinde kimsesiz çocuklar yararına bir kampanya başlatıldığını duyurarak, taraftarların maça oyuncakla gelmesini istedi.
Bu duyuru sonrası taraftarlar, yanlarında getirdikleri oyuncakları TOFAŞ Spor Salonu giriş turnikelerinde kurulan kutulara atarak kampanyaya destek oldu.
Toplanan binlerce oyuncağın, yılbaşında TOFAŞ ekibinin ziyaretleriyle kimsesiz çocuklara hediye edileceği aktarıldı.
Kaynak: AA
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