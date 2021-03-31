Baskı Operatörü - Tekstil Baskı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Baskı Maaşları, İş İlanları

Baskı Operatörü - Tekstil Baskı Operatörü görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; düz, rotasyon, rulo, transfer vb. baskı işlemlerinde kullanılan makinelerin operatörlüğü yapan kişidir.

Baskı Operatörü - Tekstil Maaşı Ne Kadar? 2021 Baskı Operatörü - Tekstil Maaşları

Baskı Operatörü - Tekstil maaşı ortalama aylık 3.500 - TL’dir. En maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Baskı Operatörü - Tekstil Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim bu meslek grubu için yeterli bir kriterdir.

Baskı Operatörü - Tekstil Ne İş Yapar?

Baskı Operatörü - Tekstil; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) İş organizasyonu yapmak

d) Üretim öncesi hazırlıkları tamamlamak

e) Baskı için ön hazırlık yapmak

f) Rotasyon baskı öncesi şablonları ve şablon boya kanallarını hazırlamak

g) Kumaşı baskı makinesine beslemek

h) Baskı makinesi ayarlarını yapmak

i) Baskı kurutma işlemini kontrol etmek

j) Dijital baskı yapmak

k) Ürünün görsel kontrolünü yapmak

l) Sorumluluğundaki makineleri takip etmek

m) Mesleki gelişime yönelik faaliyetleri yürütmek

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Baskı Operatörü - Tekstil Meslek Ana Grubu:

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Baskı Operatörü - Tekstil Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Baskı Operatörü - Tekstil mesleğinin meslek kodu 7322.02 olarak belirlenmiştir

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