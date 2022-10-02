Baskı Operatörü - Tekstil Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Baskı Operatörü - Tekstil görev tanımı nedir, Baskı Operatörü - Tekstil ne iş yapar, Baskı Operatörü - Tekstil olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Baskı Operatörü - Tekstil mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Baskı Operatörü - Tekstil Tanımı;

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Baskı Operatörü - Tekstil Maaşı Ne Kadar? 2022 Baskı Operatörü - Tekstil Maaşları

Baskı Operatörü - Tekstil maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Baskı Operatörü - Tekstil maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Baskı Operatörü - Tekstil iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7322.02

Meslek Adı :

Baskı Operatörü - Tekstil

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; düz, rotasyon, rulo, transfer vb. baskı işlemlerinde kullanılan makinelerin operatörlüğü yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Baskı Operatörü - Tekstil; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) İş organizasyonu yapmak

d) Üretim öncesi hazırlıkları tamamlamak

e) Baskı için ön hazırlık yapmak

f) Rotasyon baskı öncesi şablonları ve şablon boya kanallarını hazırlamak

g) Kumaşı baskı makinesine beslemek

h) Baskı makinesi ayarlarını yapmak

i) Baskı kurutma işlemini kontrol etmek

j) Dijital baskı yapmak

k) Ürünün görsel kontrolünü yapmak

l) Sorumluluğundaki makineleri takip etmek

m) Mesleki gelişime yönelik faaliyetleri yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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