Baskı Sonrası Birim Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Baskı Sonrası Birim Sorumlusu görev tanımı nedir, Baskı Sonrası Birim Sorumlusu ne iş yapar, Baskı Sonrası Birim Sorumlusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Baskı Sonrası Birim Sorumlusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Baskı Sonrası Birim Sorumlusu Tanımı;

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Baskı Sonrası Birim Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Baskı Sonrası Birim Sorumlusu Maaşları

Baskı Sonrası Birim Sorumlusu maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Baskı Sonrası Birim Sorumlusu maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Baskı Sonrası Birim Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.58

Meslek Adı :

Baskı Sonrası Birim Sorumlusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; baskı sonrası biriminin iş organizasyonunu yapan, birim personelini yöneten, malzeme, ekipman ve fason üretim hizmet tedariklerini sağlayan, baskı sonrası sürecindeki teknik değerlendirme ve denetlemeleri gerçekleştiren ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Baskı Sonrası Birim Sorumlusu, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG, çevre güvenliği ve kalite önlemlerinin alınmasını sağlamak,

b) Makine ve ekipmanların güvenli kullanımını sağlamak,

c) Birim faaliyetlerinin kalite raporlamalarını yapmak,

d) Birim atıklarının bertarafını sağlamak,

e) Baskı birimiyle koordinasyon sağlamak,

f) Birimin iş programını hazırlamak,

g) Baskı sonrası birimin ekibini/ekiplerini yönetmek,

h) Baskı sonrası birimine malzeme ve ekipman tedariği sağlamak,

i) Fason üretim işlemlerini yürütmek,

j) Baskı sonrası siparişlerinin / iş taleplerinin teknik değerlendirmesini yapmak,

k) İlgili birime/yönetime/ müşteri temsilcisine işin yapılabilirliği hakkında geribildirim vermek,

l) Baskı sonrası üretim hazırlıklarını kontrol etmek,

m) Baskı sonrası biriminin üretim işlemlerini denetlemek,

n) Üretim sürecinde makinelerin rutin bakım ve temizlik işlemlerini denetlemek,

o) Sorunlu işlerin teknik takibini yapmak,

p) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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