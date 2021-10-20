Baskı Sonrası Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Baskı Sonrası Operatörü görev tanımı nedir, Baskı Sonrası Operatörü ne iş yapar, Baskı Sonrası Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Baskı Sonrası Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Baskı Sonrası Operatörü Tanımı;

Ciltlemesi yapılacak her türlü işlerin, ciltlemeyle ilgili hazırlıklarını ve ciltleme işlemlerini, özel kesim gerektiren işleri ve ambalaj üretimini uygun makine ve ekipman kullanarak yapma bilgi, becerisine sahip nitelikli kişidir.

Baskı Sonrası Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Baskı Sonrası Operatörü Maaşları

Baskı Sonrası Operatörü maaşı ortalama aylık 5.350- TL’dir. En düşük Baskı Sonrası Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.750 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Baskı Sonrası Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Baskı Sonrası Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Baskı Sonrası Operatörü Ne İş Yapar?

Baskı Sonrası Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b) Cilt öncesi hazırlık yapmak,

c) Kapak hazırlamak,

d) Bez cilt yapmak,

e) Karton kapaklı cilt yapmak,

f) Kırım çeşitlerini yapmak,

g) Tutturma işlemi yapmak,

h) Harman çekmek,

i) Endüstriyel ciltleme makinelerini kullanmak,

j) Selefon yapmak,

k) Basılı tabakaları kitap, defter, kutu, klasör vb. haline getirmek,

l) İşbaşı eğitimine ilişkin faaliyetlere katılmak,

m) Kullandığı araç ve gereçlerin temizliğini yapmak,

n) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Baskı Sonrası Operatörü Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Baskı Sonrası Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Baskı Sonrası Operatörü mesleğinin meslek kodu 7322.44 olarak belirlenmiştir



YORUM KAT: Yukarıdaki Baskı Sonrası Operatörü maaşlarına ek sizlerde Baskı Sonrası Operatörü mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?