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Baskıcı Cam- (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Baskıcı Cam- (Elle) maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Baskıcı Cam- (Elle) iş tanımı, aylık ortalama maaşları ve iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Baskıcı Cam- (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Baskıcı Cam- (Elle) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Baskıcı Cam- (Elle) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Baskıcı Cam- (Elle) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Baskıcı Cam- (Elle) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Baskıcı Cam- (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Baskıcı Cam- (Elle) Maaşları

Baskıcı Cam- (Elle) maaşı ortalama olarak aylık 8650_TL'dir. En düşük Baskıcı Cam- (Elle) maaşı 7350_TL, En yüksek ise 9950_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Baskıcı Cam- (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Baskıcı Cam- (Elle) İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7322.19

Meslek Adı :

Baskıcı Cam- (Elle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Cam levha ve cam eşya üzerine yazı, rakam, taksimat ve desen basan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Baskıcı (Cam) (Elle) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Baskıda kullanılacak camı tezgaha yerleştirmek,

b) Baskı için hazırlanmış olan kalıbı cam eşyanın üzerine kapatmak,

c) Kalıp üzerine ıskarpelayla boya sürmek,

d) Merdaneyle veya basmak suretiyle baskı işlemini yapmak,

e) Kalıbı kaldırıp baskısı yapılan cam eşyayı çıkarmak ve kuruması için sehpa üzerine dizmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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