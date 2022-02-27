Baskıcı (Plastik) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Baskıcı (Plastik) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Baskıcı (Plastik) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Baskıcı (Plastik) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Baskıcı (Plastik) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Baskıcı (Plastik) Maaşı Ne Kadar? 2022 Baskıcı (Plastik) Maaşları

Baskıcı (Plastik) maaşı ortalama olarak aylık 8750_TL'dir. En düşük Baskıcı (Plastik) maaşı 7450_TL, En yüksek ise 10050_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Baskıcı (Plastik) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7322.21

Meslek Adı :

Baskıcı (Plastik)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Plastik levha veya mamuller üzerine renkli olarak çeşitli desen, şekil ve yazı basan bir makineyi kurup çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Baskıcı (Plastik) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Baskı yapılacak plastik malzemeyi makinedeki yerine takmak, b) Kauçuk kalıpları baskı silindirleri üzerine yapıştırmak,

c) Makinedeki boya haznesini doldurup silindirler üzerindeki boya kalınlıklarını ayarlamak,

d) Makineyi çalıştırıp otomatik baskı işlemine nezaret etmek, e) İşlem esnasında baskısı yapılan malzemenin üzerindeki boyanın kuruması için sıcak hava vantilatörünü çalıştırıp gerektiğinde haznedeki boyanın kuruması için alkol ilave etmek,

f) Makinenin bakım ve temizliğini yapabilir. Belirli tip makine üzerinde ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırdedilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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