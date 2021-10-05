Flash TV ekrana geri dönüyor! Billboardlarda yerini aldı! Yeni logosu ve kadrosuyla dikkat çekiyor!Teşkilat Zehra diziden ayrılıyor mu? Deniz Baysal diziden çıkıyor mu?Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a dev teklif! Newcastle United, genç kaleci için kesenin ağzını açtı!YKS 2.ek tercih (3.tercihler) ne zaman başlıyor, kılavuz açıklandı mı 2021? YKS'den 140 puan tercihleri ne zaman başlayacak?Metal Sac İşleme Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Metal Sac İşleme Ustası Maaşları, ve İş İlanlarıFlora ne demek, TDK'ya göre Flora kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Vardiya Amiri - İmalat Maaşı Ne Kadar? 2021 Vardiya Amiri - İmalat Maaşları, ve İş İlanlarıTır/Kamyon Muavini Maaşı Ne Kadar? 2021 Tır/Kamyon Muavini Maaşları, ve İş İlanlarıMağdurlar ortaya çıkıyor! Tosuncuk Mehmet Aydın'ın cezası katlanıyor: 89 bin yıl hapis cezası istendi.Kablo İmal Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? Maaşları, İş İlanları
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. NE, NEDİR
  3. Baskın seçim nedir? Baskın seçim olur mu? Erken seçim kararını kim alır?

Baskın seçim nedir? Baskın seçim olur mu? Erken seçim kararını kim alır?

Muhalefetin erken seçim söylemleri üzerine, 'erken seçim olur mu?, seçim ne zaman?' soruları gündem olurken, vatandaş "Baskın seçim nedir? Baskın seçim olur mu? Erken seçim kararını kim alır?" konu başlıklarını da merak ediyor. Son olarak Devlet Bahçeli'nin konuşmasında geçirdiği "baskın seçim" terimi merak konusu oldu. Peki, "Baskın seçim nedir? Baskın seçim olur mu? Erken seçim kararını kim alır?" İşte detaylar...

Baskın seçim nedir? Baskın seçim olur mu? Erken seçim kararını kim alır?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunurken, "Baskın seçim yoktur, Zillet İttifakı biraz sabretsin, onlara sandığı dar edeceğiz" ifadelerini kullanması üzerine vatandaş "baskın seçim" teriminin ne anlama geldiğini, bu seçim kararını kimin alabileceğini ve baskın seçimin olabilirliğini araştırmaya başladı. Peki, Baskın seçim nedir? Baskın seçim olur mu? Erken seçim kararını kim alır? İşte detaylar...

Baskın seçim nedir? Baskın seçim olur mu? Erken seçim kararını kim alır?

BASKIN SEÇİM NEDİR?

Baskın seçim, iktidar tarafından muhalefet ya da seçime girecek diğer partilerin henüz seçim hazırlığı yapmamışken atılan stratejik hamlelerdir. Amaç yeni kurulan ya da halihazırda muhalefette bulunan siyasi partileri köşe bucak bir şekilde yakalamaktır. Seçimi kazanmak isteyen iktidar, muhalefeti öyle bir anında yakalar ki, baskın seçim taktiğini uygulayarak hedefi olan "kazanmak" eylemini hayata geçirir. 

Baskın seçim ve erken seçimi birbirinden ayıran en önemli özellik, erken seçimde tarih belli olurken, baskın seçimde herhangi bir tarih belli değildir. Baskın seçim yarın bile olabilir, ancak erken seçimin bir tarihi vardır.

Baskın seçim nedir? Baskın seçim olur mu? Erken seçim kararını kim alır?

BASKIN SEÇİM OLUR MU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de 5 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen, Grup Toplantısı'nda kürsüye çıkarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli konuşmasında erken seçim, Kürt sorunu, fahiş fiyat artışları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı ile yaptığı görüşme, Suriye'deki son  durum ve ABD ile süren S-400 gerilime konularında değerlendirmelerde bulunan MHP lideri, baskın seçime yönelik "Erken seçim, seçimlerin öne çekilmesi, baskın seçim yoktur. Herkes hesabını 2023 yılının haziran ayına göre yapmalıdır. Zillet İttifakı biraz sabretsin, onlara Türkiye'nin büyüklüğünü aziz millet iradesiyle göstereceğiz, sandığı dar edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Baskın seçim nedir? Baskın seçim olur mu? Erken seçim kararını kim alır?

ERKEN SEÇİM KARARINI KİM ALIR?

  1. Cumhurbaşkanı’nın Kararı İle : Cumhurbaşkanı sadece hükümet krizinin (Seçimden 45 gün sonra kurulamazsa , ya da güvenoyu alamazsa) yaşandığı durumlarda ve mutlaka meclis başkanına danıştıktan sonra erken genel seçim yapılmasına karar verebilir.
  2. TBMM’nin Kararı İle : Hernagi bir sebep göstermeden , dilediği an veya bir merciye danışmadan parlamento kararı ile erken genel seçim kararı alabilir.

Baskın seçim nedir? Baskın seçim olur mu? Erken seçim kararını kim alır?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT