MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunurken, "Baskın seçim yoktur, Zillet İttifakı biraz sabretsin, onlara sandığı dar edeceğiz" ifadelerini kullanması üzerine vatandaş "baskın seçim" teriminin ne anlama geldiğini, bu seçim kararını kimin alabileceğini ve baskın seçimin olabilirliğini araştırmaya başladı. Peki, Baskın seçim nedir? Baskın seçim olur mu? Erken seçim kararını kim alır? İşte detaylar...

BASKIN SEÇİM NEDİR?

Baskın seçim, iktidar tarafından muhalefet ya da seçime girecek diğer partilerin henüz seçim hazırlığı yapmamışken atılan stratejik hamlelerdir. Amaç yeni kurulan ya da halihazırda muhalefette bulunan siyasi partileri köşe bucak bir şekilde yakalamaktır. Seçimi kazanmak isteyen iktidar, muhalefeti öyle bir anında yakalar ki, baskın seçim taktiğini uygulayarak hedefi olan "kazanmak" eylemini hayata geçirir.

Baskın seçim ve erken seçimi birbirinden ayıran en önemli özellik, erken seçimde tarih belli olurken, baskın seçimde herhangi bir tarih belli değildir. Baskın seçim yarın bile olabilir, ancak erken seçimin bir tarihi vardır.

BASKIN SEÇİM OLUR MU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de 5 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen, Grup Toplantısı'nda kürsüye çıkarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli konuşmasında erken seçim, Kürt sorunu, fahiş fiyat artışları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı ile yaptığı görüşme, Suriye'deki son durum ve ABD ile süren S-400 gerilime konularında değerlendirmelerde bulunan MHP lideri, baskın seçime yönelik "Erken seçim, seçimlerin öne çekilmesi, baskın seçim yoktur. Herkes hesabını 2023 yılının haziran ayına göre yapmalıdır. Zillet İttifakı biraz sabretsin, onlara Türkiye'nin büyüklüğünü aziz millet iradesiyle göstereceğiz, sandığı dar edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM KARARINI KİM ALIR?