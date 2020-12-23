Baskından şalteri indirip kaçmak isteyen gençlerin o anları kamerada!

Koronavirüs denetimleri kapsamında denetimlerini sürdüren polis ekiplerinin Esenyurt'ta bir bilardo salonuna yaptığı baskın akıl almaz anlara sahne oldu. Ellerindeki ıstakaları bırakıp şalteri indirerek kaçmak isteyen gençlerin o anları saniye saniye böyle kaydedildi.