THY EuroLeague'de basketbol heyecanı 31. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Baskonia ile Fenerbahçe Beko karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç basketbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Baskonia – Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

BASKONİA – FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Baskonia – Fenerbahçe Beko maçı 23 Mart 2022 Çarşamba bugün oynanacak. Karşılaşma saat 22.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Vitoria-Gasteiz'da, Fernando Buesa Arena Stadyumu'nda oynanacak.

BASKONİA – FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Baskonia – Fenerbahçe Beko maçı beIN Sports Haber, kanalında yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

beIN Sports Haber, Digiturk 83, Kablo TV 223 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.