Baskonia'ya Türk antrenör!

Baskonia, Türk antrenör Murat Bilge ile anlaştı.

Baskonia Vitoria Kulübü'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, başantrenör Dusko Ivanovic'in teknik yardımcıları arasına Murat Bilge'nin de katıldığı, Türk antrenör ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Baskonia Vitoria Kulübü'nün yazılı açıklamasında Murat Bilge'nin David Gil ve Xabier Aspe ile Ivanovic'in teknik yardımcı kadrosunda yer alacağı da belirtildi.

SON 6 SEZONDUR BEŞİKTAŞ'TA GÖREV ALIYORDU

Türkiye Basketbol Erkek Milli Takımı'nın da yardımcı antrenörleri arasında olan 38 yaşındaki Bilge, son 6 sezondur Beşiktaş'ta görev almıştı.

Geçen aralık ayında Beşiktaş'tan ayrılarak Baskonia'nın başına geçen Sırp başantrenör Ivanovic, Bask kulübüne tarihindeki 4. lig şampiyonluğunu kazandırmıştı.