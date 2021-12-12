Başkurt ne demek, TDK'ya göre Başkurt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Başkurt ne demek? Başkurt TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Başkurt kelimesi. Peki Başkurt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Başkurt nedir, Başkurt kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BAŞKURT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Başkurt kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Başkurt kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Rusya'daki Başkurdistan Federe Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk halkı veya bu halkın soyundan olan kimse

