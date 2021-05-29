Başlangıçta yengeç olduğunu sandı ama gerçek bambaşka çıktı! Etçil çekirge hayrete düşürdü

Gerçüş ilçesinde çiftçi Hasan Bıçakçı, tarlasında mercimek hasadı yaparken bir anda otların arasında bir şeyin yürüdüğünü fark etti. Bıçakçı, yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda etçil çekirge buldu.

Bıçakçı, 2 yıldır bu büyüklükte çekirgeler gördüğünü ifade ederek, basta yengeç sandığını ancak yaklaşıp baktığında ise dev bir çekirge olduğunu söyledi.

GECELERİ AVLANIYOR

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan da boyu 20 santimetreye kadar ulaşabilen bu türün, özellikle geceleri avlanan etçil çekirge olduğunu söyledi.

Arpa ve mercimek hasadından sonra çekirgelerin yoğun görüldüğünü belirten Kaplan, "Ekinlerin biçilmesiyle yiyecek bulamayan çekirgeler yerleşim noktalarına geliyor." ifadesini kullandı.