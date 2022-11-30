Başörtü düzenlemesine ilişkin açıklama yapan Bekir Bozdağ: "Bu hafta ya da önümüzdeki hafta Meclis'te olacak"

Adalet Bakan Bozdağ gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile ilgili çalışmaların bitirildiğini söyleyen Bozdağ, “Çalışmayı neticelendirdik ama sayın Cumhurbaşkanımıza henüz sunmadık” dedi.

"ZİYARETİMİZİ YAPTIK"

Ayrıca Anayasa düzenlemesi çalışmalarına ilişkin soruları da yanıtlayan Bozdağ, “Anayasa’nın son şekli verildi. (Muhalefetle istişare süreci) Zaten ziyaretimizi yaptık. Görüşlerini, desteklerini kendilerinden talep ettik. Ayrı bir ziyaret olur mu onu bilemem. Şu anda yeni bir ziyarete ihtiyaç gözükmüyor” ifadelerini kullandı. (İHA)