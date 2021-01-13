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  3. Başörtülü kadınları hedef almıştı: RTÜK'ten, Fikri Sağlar'ın o sözlerine ceza!

Başörtülü kadınları hedef almıştı: RTÜK'ten, Fikri Sağlar'ın o sözlerine ceza!

Son dakika haberi... Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın başörtülü kadınları hedef alarak söylediği sözler nedeniyle HALK TV'ye idari para cezası verdi.

Başörtülü kadınları hedef almıştı: RTÜK'ten, Fikri Sağlar'ın o sözlerine ceza!

Son dakika haberi... Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın "Ben türbanlı bir hâkimin karşısına gittiğimde adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var" açıklaması nedeniyle idari para cezası verdi.

Gazeteci Özgen Bingöl, kararın oy birliğiyle alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.  

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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