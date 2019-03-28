Başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu gözaltına alındı

Halkın iradesine saygısı kalmayan devlet, millet düşmanları seçimlere günler kala yine boş durmuyor. İzmir Havalimanı'nda çektiği video ile başörtülülere hakaretler yağdıran Bülent Kökoğlu'nun skandal bir videosu daha ortaya çıktı.

Kendini bilmez hadsiz yeni ortaya çıkan o görüntülerde milletin seçtiği Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hiç utanmadan küfür etti.

CEZASIZ KALMADI

İzmir Havalimanı'nda çektiği video ile başörtülülere hakaretler yağdıran Bülent Kökoğlu emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Şahıs, İstanbul Vatan Emniyet'e görütüldü..

Kamerasına ve takipçilerine kin kusan Bülent Kökoğlu, videoda İzmir'den geldiğini söylüyor ve arkasından geçen başörtülü kadına da hakaretler yağdırdıktan sonra ülkemize yönelik de çirkin ifadeler kullanıyor.

İsminin Bülent Kökoğlu olduğu öğrenilen kişi, sosyal medya profilinde yer alan bilgilere göre "uzaktan şifa seansı" yapan bir sahtekar!.