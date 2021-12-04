"Başörtüsü politiktir" dedi, yer yerinden oynadı! Başak Kablan, başörtüsüne kadar dil uzatınca sosyal medyada linç edildi!

"Türklerin İslamiyet'i kabul etmesi politiktir" diyerek, sosyal medya mecralarındaki en önemli platform olan Youtube'a video yükleyen Başak Kablan isimli fenomen, başörtüsüne kadar dil uzattı. Ünlü fenomen kadınların başındaki başörtüsünü "politik" merceğine alınca, sosyal medya birbirine karıştı. Başörtüsünün politik değil inanç olduğunu savunan kesim, video sonrası Kablan'dan yaptığı çıkarım için özür dilemesini istediler.

"UZMAN KİŞİLERİN GÖRÜŞLERİNİ ALDIM"

Sözlerinin başında "uzman görüşü aldım" diyerek konuya giriş yapan Kablan, din adamlarının kendisiyle tesettür konusunu konuşmadığını bunun nedenini sorduğunda ise "politiktir, biz konulara girip ortalığı karıştırmayalım" dediklerini anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de başörtüsü emrinin var olup olmadığını tartışan Kablan, "Kur'an-ı Kerim'de zekat vermek hacca gitmek, oruç tutmak" gibi konular var da neden konu başörtüsüne gelince bu mesele politiğe giriyor?" diye soru yönelterek başörtüsünün bir madde olduğunu savunan Kablan, başörtüsüyle gezen kadınların üzerinde bir çarpı varmış gibi gezdiğini söyledi. Başörtüsünün insanları bir kalıba soktuğunu savunan Kablan, kapalı kadınların toplumda dışlandığını, başörtüsünün dinle ilgili olmadığını, politik olduğunu savundu. Üniversitelerin eski dönemlerinde kadınların merdiven altında başörtülerini çıkarıp okula öyle girdiklerini söyleyen Kablan, politik olmasının nedenini bu örneğe dayanarak verdiğini söyledi.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Tesettürün din ile alakası olmadığını söyleyen Kablan, bu inancın kuranda yazılıp yazılmadığının bir önemi olmadığını da savundu. Sosyal medyada video yayılmaya başlayınca, bir kesim bu açıklamaları çok doğru bulurken, büyük bir kesim ise Kablan'ı linç etti. Başörtüsünün inançla bir çok bağı olduğunu ve hadis, ayetlerden örnekleri de paylaşanlar, ünlü fenomene ağır eleştirilerde bulundu. Bunun üzerine kendi videosunun yorum kısmına "Selamlar herkese. Yaşadığım lincin şaşkınlığını yaşıyorum. Hayatımda ilk defa savunduğum insanların lincine maruz kalıyorum. Tesettür konusunu dini olarak incelemek haddim değildir bu yüzden o konuya videoda özellikle hiç girmedim. Organize bir şekilde yorum yapmaya gelen herkesten tek bir ricam var, lütfen videoyu sonuna kadar izleyin ve ondan sonra yorum yapın, hakaret etmediğiniz her yorumun başımın üstünde yeri var. Sevgiler" açıklamasında bulunan Kablan, İnstagram hesabında da kendisine destek veren isimleri paylaşarak teşekkür etti.