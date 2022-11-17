Başörtüsü teklifi meclise ne zaman sunulacak? AK Partili Hayati Yazıcı açıkladı!

AK Parti'nin başörtüsüne anayasal güvence getirmeyi amaçlayan Anayasa değişikliği teklifinde çalışmalar tamamlandı.

"TEKLİF ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SUNULABİLİR"

Anayasa çalışmalarının tamamlandığını, çalışmaların teknik boyutunu Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğünü ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Teklif önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığına sunulabilir. Meclis Başkanlığına sunulma takvimi henüz netleşmedi. Cumhurbaşkanımız yurt dışındaydı. Önümüzdeki hafta netleşir. 6'lı masanın metindeki açıklamalarından ben henüz karar vermedikleri şeklinde algılıyorum. Anayasa'nın 24 ve 41. maddelerinde düzenlemeyi öngören iki konuya hiçbir siyasetçinin katılmamak için gerekçe bulacağı bir neden olmadığını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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"400 ÜZERİNDE DESTEK OLABİLİR"

Adalet Bakanı Bozdağ'ın "Anayasa değişikliği teklifine muhalefetin destek vereceğini düşünüyorum" sözleriyle ilgili de Yazıcı, "Ben de sayın bakan gibi düşünüyorum. Muhalefet partilerinin de bu teklife destek vereceklerini bekliyorum. 400 üzerinde destek alacağı kanısındayım" dedi.

"REFERANDUMSUZ DESTEK ALACAK"

Aileyi korumayı amaçlayan düzenlemeyle ilgili soruları da cevaplayan Yazıcı, şunları kaydetti: "Anayasa'nın 41. maddesinin başlığında ailenin korunması, aile birliği ve çocuk hakları, aile birliği kavramını ilave ediyoruz. Aile birliğini yeni ekliyoruz. Aile birliğinin kimlerden oluşacağı da madde metninde yer alıyor. Aile birliği kadın ve erkeğin evliliğinden oluşur. Buna karşı olan olabilir mi? Referandumsuz şekilde destek alacağını düşünüyorum."