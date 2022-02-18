Başörtüsüne "1 metrekarelik bez parçası" diyen Kemal Kılıçdaroğlu: "Ben de 28 Şubat mağduruyum!"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT televizyonlarında konuk olduğu bir programda 28 Şubat dönemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun "Ben de 28 Şubat mağduruyum" ifadelerini kullanması, sosyal medyada infiale neden oldu. CHP liderine geçmişte kullandığı "Başörtüsü 1 metrekarelik bez parçası" ifadeleri hatırlatıldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLERE YOL AÇTI

Son zamanlarda, özellikle başörtülü kadınlardan helallik isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat dönemine dair yaşadıklarını anlattı. KRT ekranlarında yayımlanan programda birbirinden çarpıcı ifadelere yer veren Kılıçdaroğlu, "Ben de 28 Şubat mağdurlarından biriyim" deyince, sosyal medya kullanıcıları CHP liderini topa tuttu. "Biraz daha zorlarsam ben de mağdur olabilir miyim acaba?" diyen vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'na hem tepki gösterdi, hem de tiye aldı.