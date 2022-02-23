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Başörtüsünü aşağılayan sözlere "Haklısınız" diyerek destek vermişti! Seçim yaklaştıkça tutuşan Kılıçdaroğlu, şimdi 28 Şubat'ta 28 başörtülü kadın ile bir araya gelecek!

Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat'ın yıldönümünde, 28 başörtülü kadınla bir araya gelecek. CHP liderinin hedeflediği buluşma sosyal medyada "Yumurta kapıya dayandı" yorumuyla değerlendirildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, helalleşme fikrini seçimlere kadar tamamlamayı hedefliyor. Bu kapsamda, 28 Şubat olarak bilinen kara günün yıl dönümünde 28 başörtülü kadınla bir araya gelecek. CHP liderinin bu kararı, sosyal medyada "Riyakarlık" olarak değerlendirilirken, geçmiş yıllara ait başörtüsü hakkında yaptığı yorumlarda yeniden gündeme geldi.

Başörtüsünü aşağılayan sözlere Haklısınız diyerek destek vermişti! Seçim yaklaştıkça tutuşan Kılıçdaroğlu, şimdi 28 Şubat'ta 28 başörtülü kadın ile bir araya gelecek!

"SEÇİM YAKLAŞTI, HELALLİKLER TAMAMLANSIN" 

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 28 Şubat'ta başörtülü kadınlarla bir araya gelme planı "Seçim yaklaştı, helallikler tamamlansın" yorumlarını da beraberinde getirdi. CHP liderinin geçmiş yıllara ait "Başörtüsü, 1 metrekarelik bez parçası" ifadelerini kullandığı görüntüler yeniden gün yüzüne çıkarken, röportaj yaptığı kadının "Ben başörtüsüne çul diyorum, o benim için bir çuldur" şeklindeki ifadelerini onayladığı görüldü.

Başörtüsünü aşağılayan sözlere Haklısınız diyerek destek vermişti! Seçim yaklaştıkça tutuşan Kılıçdaroğlu, şimdi 28 Şubat'ta 28 başörtülü kadın ile bir araya gelecek!Başörtüsünü aşağılayan sözlere Haklısınız diyerek destek vermişti! Seçim yaklaştıkça tutuşan Kılıçdaroğlu, şimdi 28 Şubat'ta 28 başörtülü kadın ile bir araya gelecek!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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