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Başörtüsünü bağlamak için ağzında tuttuğu iğneyi yanlışlıkla yuttu! Genç kızın midesi delindi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Suriyeli Hanin Elkurdi, başını bağlıyordu. Elkurdi başörtüsünün sağlam durması için iğneyle tutturmak istedi ve ağzına aldığı toplu iğneyi yanlışlıkla yuttu. Elkurdi'nin midesini delen iğne, ameliyatla çıkartıldı.

Başörtüsünü bağlamak için ağzında tuttuğu iğneyi yanlışlıkla yuttu! Genç kızın midesi delindi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Suriyeli Hanin Elkurdi’nin başörtüsüne takmak için ağzına aldığı toplu iğne bir anlık dalgınlığıyla boğazına kaçtı. Genç kız ve ailesi ilk başta bunu bir problem olarak görmedi ancak iğneyi yutmasının üzerinden bir gün geçtikten sonra Elkurdi, ailesi tarafından İskenderun Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Başörtüsünü bağlamak için ağzında tuttuğu iğneyi yanlışlıkla yuttu! Genç kızın midesi delindi

GENEL DURUMU İYİ

Genç kızın hayati bir tehlikesinin bulunmadığını belirten İskenderun Devlet Hastanesinde doktor Şuuri Sümer: "İğneyi yutmasının ardından ikinci gününde hastanemize müracaat etti. Hastamızın kontrollerinde iğnenin mideyi deldiğini tespit ettik. Yaptığımız başarılı ameliyatla iğneyi çıkarttık. Birkaç gün gözlemimizde kalacak ve taburcu edeceğiz. Şu anda genç kızımızın genel durumu iyi." açıklamasında bulundu.

Başörtüsünü bağlamak için ağzında tuttuğu iğneyi yanlışlıkla yuttu! Genç kızın midesi delindi

"SIK SIK KARŞILAŞILAN BİR DURUM"

Bu tarz vakalarla sıkça karşılaştıklarını söyleyen doktor Şuuri Sümer: "Bazı genç kızlar başörtüsü, türban takmak için tutturdukları iğneleri ağızlarında bekletirken unutup yutuyorlar. Bu durumla sıkça karşılaşıyoruz. Dikkat edilmesini, ailelerin bu konuda çocuklarını uyarmalarını istiyoruz. Doğal yollarla vücuttan atılamayınca birçok istenmeyen rahatsızlara neden oluyor.” dedi.

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