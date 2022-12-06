Başörtüsünü hiçe saymaya devam ediyor! Esra Rabia Ünal şimdi de içkili mekanlarda kendini gösteriyor!

Her gönderisinde farklı bir skandal yaratan Esra Rabia Ünal yine çok tepki çekecek bir fotoğrafını paylaştı.

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Başörtüsünü hiçe saymaya devam ediyor! Esra Rabia Ünal şimdi de içkili mekanlarda kendini gösteriyor! 1

İnstagram ve TikTok'ta yaptığı twerk dansları ile tanınan Esra Rabia Ünal şimdilerde gündemden düşememek için her türlü şeyi yapıyor.

Başındaki başörtüye aldırış etmeden yaptığı hareketler sosyal medyada büyük tepki görürken o hiç aldırış etmeden tepki çekecek hareketlerde bulunmaya devam ediyor.

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