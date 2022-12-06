Başörtüsünü hiçe saymaya devam ediyor! Esra Rabia Ünal şimdi de içkili mekanlarda kendini gösteriyor!

İnstagram ve TikTok'ta yaptığı twerk dansları ile tanınan Esra Rabia Ünal şimdilerde gündemden düşememek için her türlü şeyi yapıyor.

Başındaki başörtüye aldırış etmeden yaptığı hareketler sosyal medyada büyük tepki görürken o hiç aldırış etmeden tepki çekecek hareketlerde bulunmaya devam ediyor.