Başörtüsüyle üniversite okuyabildiği için Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden Ayşenur Ulus, yalan çıktı! Tesettürlü değilmiş, üstelik Kılıçdaroğlu'nun çalışanıymış!

Geçtiğimiz gün CHP üye katılım töreninde teşekkür ve övgüleriyle sosyal medyanın gündemine oturan Ayşenur Ulus isimli genç kadının CHP yalanı olduğu ortaya çıktı. Başörtüsüyle üniversitede okuyabildiği için Kemal Kılıçdaroğlu ve partiye teşekkürlerini sunan Ulus, meğer gerçek yaşantısında tesettürlü de, öğrenci de değilmiş. İnternet adresi bulunan Ulus'a dair her bilgi, okuyanları şaşkına çevirdi.

KILIÇDAROĞLU HUKUK BÜROSU

Kürsüye çıkarak, "Hiçbir partiye bu zamana kadar üye değildim. Üniversitelerdeki başörtü yasağının kalkmasında partinizin ve şahsınızın gösterdiği demokratik tavır için genç üniversiteli bir kişi olarak teşekkür ediyorum." şeklinde konuşan Ayşenur Ulus, meğer Kılıçdaroğlu Hukuk Bürosu'nda avukatlık yapıyormuş.

Gündelik yaşantısında tesettürlü olmadığı da ortaya çıkan genç kıza "Neden bunların piyonu oluyorsun?" şeklinde yorumlar geldi.