Başörtüsüyle üniversite okuyabildiği için Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden Ayşenur Ulus, yalan çıktı! Tesettürlü değilmiş, üstelik Kılıçdaroğlu'nun çalışanıymış!MSB duyurdu: 13 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi! “Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık veriyoruz”ALES sınav yorumları Twitter 17 Nisan 2022 | ALES sınavı zor muydu, kolay mıydı 2022?Ünlü fenomen gelin adayı Hanife Gürdal makyajsız halini paylaştı! Çirkinliği göz kanattıTesettürle üniversite okuyabildiği için CHP'ye teşekkür etti! O görüntüler sosyal medyada infial yarattı! "Ne çabuk unuttunuz zulüm gördüğünüz günleri!"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sanatçılarla buluştuğu iftara Hülya Avşar damga vurdu! Avşar, sanatçıları kahkahaya boğduSelçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan kaldırıma çömelip iftar açtılar! Mütevazı halleri görenleri mest etti!Tesettürden çıkıp sırra kadem basmıştı! Fenomen Ebru Sever Türk, gür saçlarıyla kamera karşısına geçerek sosyal medyanın gündemine oturdu!Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu iptal edildi! Sporcular hava engeline takıldıGünlük burç yorumları 17 Nisan 2022 Pazar| Yengeç, ne saklıyorsan bir bir ortaya dökülecek! Koç, etliye sütlüye karışma!
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  3. Başörtüsüyle üniversite okuyabildiği için Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden Ayşenur Ulus, yalan çıktı! Tesettürlü değilmiş, üstelik Kılıçdaroğlu'nun çalışanıymış!

Başörtüsüyle üniversite okuyabildiği için Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden Ayşenur Ulus, yalan çıktı! Tesettürlü değilmiş, üstelik Kılıçdaroğlu'nun çalışanıymış!

CHP üye katılım törenine açıklamalarıyla damga vuran Ayşenur Ulus, partinin çalışanı çıktı. Başörtüsüyle üniversite okuyabildiği için Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden genç kadının gündelik yaşamda tesettürlü olmaması da tüm yalanı gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz gün CHP üye katılım töreninde teşekkür ve övgüleriyle sosyal medyanın gündemine oturan Ayşenur Ulus isimli genç kadının CHP yalanı olduğu ortaya çıktı. Başörtüsüyle üniversitede okuyabildiği için Kemal Kılıçdaroğlu ve partiye teşekkürlerini sunan Ulus, meğer gerçek yaşantısında tesettürlü de, öğrenci de değilmiş. İnternet adresi bulunan Ulus'a dair her bilgi, okuyanları şaşkına çevirdi.

Başörtüsüyle üniversite okuyabildiği için Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden Ayşenur Ulus, yalan çıktı! Tesettürlü değilmiş, üstelik Kılıçdaroğlu'nun çalışanıymış!

KILIÇDAROĞLU HUKUK BÜROSU

Kürsüye çıkarak, "Hiçbir partiye bu zamana kadar üye değildim. Üniversitelerdeki başörtü yasağının kalkmasında partinizin ve şahsınızın gösterdiği demokratik tavır için genç üniversiteli bir kişi olarak teşekkür ediyorum." şeklinde konuşan Ayşenur Ulus, meğer Kılıçdaroğlu Hukuk Bürosu'nda avukatlık yapıyormuş. 

Gündelik yaşantısında tesettürlü olmadığı da ortaya çıkan genç kıza "Neden bunların piyonu oluyorsun?" şeklinde yorumlar geldi.

 Başörtüsüyle üniversite okuyabildiği için Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden Ayşenur Ulus, yalan çıktı! Tesettürlü değilmiş, üstelik Kılıçdaroğlu'nun çalışanıymış!Başörtüsüyle üniversite okuyabildiği için Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden Ayşenur Ulus, yalan çıktı! Tesettürlü değilmiş, üstelik Kılıçdaroğlu'nun çalışanıymış!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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