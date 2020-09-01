Başpehlivan şoke eden ölümü! Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı

Antalya'da otomobiliyle cadde de ilerleyen başpehlivan Hakkı Aygün, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olay yerinde hayatını kaybeden Aygün, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili bir kişi şüpheli gözaltına alınırken o anlar ise kameralara anbean yansıdı.