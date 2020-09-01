Başpehlivan şoke eden ölümü! Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı
Antalya'da otomobiliyle cadde de ilerleyen başpehlivan Hakkı Aygün, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olay yerinde hayatını kaybeden Aygün, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili bir kişi şüpheli gözaltına alınırken o anlar ise kameralara anbean yansıdı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesinde yaşanan olayda 25 yaşındaki başpehlivan Hakkı Aygün, cadde de arabasıyla ilerlerken bir kişi tarafından öldürüldü. Olayla ilgili görüntüler bir vatandaşın cep telefonuna kaydedilirken Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri araştırmaları sonucunda şüpheli U. C. S.’yi (20) gözaltına aldı.
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01 Eylül 2020 Salı 14:26
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