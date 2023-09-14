Başpehlivanlar, Bahçelievler’de er meydanına çıkıyor

'Pehlivanlar Bahçelievler'de kol bağlıyor" sloganıyla düzenlenen 18. Geleneksel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri, 16 Eylül Cumartesi günü Bahçelievler Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Bahçelievler Kampüsü'ndeki güreş çayırında...

İhlas Haber Ajansı
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Başpehlivanlar, Bahçelievler’de er meydanına çıkıyor

'Pehlivanlar Bahçelievler'de kol bağlıyor" sloganıyla düzenlenen 18. Geleneksel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri, 16 Eylül Cumartesi günü Bahçelievler Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Bahçelievler Kampüsü'ndeki güreş çayırında gerçekleştirilecek.

Kırkpınar Güreşleri'nde birincilik elde ederek başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek ve İsmail Balaban ile Türkiye'nin en genç başpehlivanı Yıldıray Pala, 18. Geleneksel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri'ne katılacak. Mustafa Taş, Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu, İsmail Koç, Atilla Güzel ve Faruk Akkoyun da 16 Eylül Cumartesi günü etkinlikte kispet giyecek.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ata sporumuz yağlı güreşi yeniden Bahçelievler'de yapmaya başlıyoruz. Meşhur yağlı güreşçilerimizin, Edirne'den Kırkpınar'dan Türkiye'mizin her yerinden 400'ü aşkın pehlivanımızın katılacağı 18. Geleneksel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri'nin yapılacağı dualı çayıra küçük büyük herkesi davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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