Basra Körfezi’nde İran’a ait petrol çıkartma tesisinde yangın

İran'ın Buşehr eyaletine bağlı Asaluye Sahili'nin 92 km açığında bulunan Pars Petrol ve Gaz Şirketi'ne ait Nayin Petrol kuyusunda yangın çıktı.

İran'ın Buşehr eyaletine bağlı Asaluye Sahili'nde bulunan Nayin petrol çıkartma tesisinde yangın çıktığı bildirildi. Tesisin 6,7 ve 8 numaralı fazlarında çıkan yangın nedeniyle üretime ara verildiği belirtilirken, İran Petrol Bakanlığı yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Yangın nedeniyle petrol çıkartma tesisinde bulunan 12 işçinin helikopterler ile güvenli bölgede taşındıkları ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi. İran Petrol Bakanlığına bağlı kaynaklar ise tesiste gerçekleşen yangının şiddetli bir patlama sonucu yaşandığı yönündeki bilgileri yalanlayarak, yangının gaz kaçağı nedeniyle yaşanmış olabileceğini aktardı.

Pars Petrol Ve Gaz Şirketi yaptığı açıklamada itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu, 9 numaralı kuyuda başlayan yangının, akşam saatlerinde tamamen kontrol altına alındığını ve olayda can kaybı olmadığını belirtti.

Kaynak: İHA