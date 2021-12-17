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Basri isminin anlamı nedir, Basri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Basri isminin anlamı; Saygın ve sert kişi olarak bilinmektedir. Bu içeriğimizde Basri isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Basri isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Basri isminin anlamı nedir, Basri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Basri isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Basri ismi ne demek, Basri ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Basri isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Basri İsminin anlamı nedir? TDK Basri anlamı:

Basralı, Basra şehrinde oturan. Hasan’ı Basri’ye izafeten kullanılmıştır
Basri idmi Türk dil kurumunda  Görme ile ilgili olan olarak adlandırılmaktadır.

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Basri İsmi Kuranda geçiyor mu?

Basri ismi kuranda geçmemektedir.

Basri isminin kökeni:

Basri ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık 9218 kişi tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır.

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Basri isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Basri isminin rengi:

Çelik Mavisi

Basri ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Basri isminin Harf Analizi Nedir ?

Basri ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

B : Sezgisel, sakin

A : Öncü, lider, mantıklı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

R : Akıllı, lider, sert

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

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Basri isminin Numerolojisi Kaçtır?

Basri ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B : 2

A : 1

S : 22

R : 21

İ : 12

= 58 Basri İsminin Numeroloji Toplamı 58’dir.

Basri isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Basri ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Basri isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B: 2   A: 1   S: 1   R: 9   İ: 9 = 22

2 2 = 4 Kader sayısıdır

Basri isminin 4 kader sayısına göre kişilik özellikleri

4 – Oldukça sağlam bir karaktere sahiptir. pratik ve çözüm odaklıdır. Ona tam manasıyla güvenebilirsiniz. Çalışma hayatının yanı sıra hayat yaşantısındada oldukça disiplinlidir. Başarıyı yakalamak, başarıya ulaşabilmek  için elinden geleni yapar.  Her kesimden sevilen bir dost ve arkadaştır. Aşırı güvenlik duygusunun kaçınmalıdır.

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