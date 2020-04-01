Başsavcı Dönmez: Van M Tipi Cezaevi'nde isyan haberleri gerçeği yansıtmıyor

VAN Cumhuriyet Başavcısı Oğuzhan Dönmez, bazı internet siteleri ve sosyal medyada yer alan "Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

açıklama yaptı. Başsavcı Dönmez, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, "Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda İsyan" başlıklı çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bazı internet siteleri ve sosyal medyada çıkan haberde Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan isyan sonucu ölü ve yaralıların olduğuna dair haberlere ilişkin olarak, bizzat incelemeler yaptık. Bu haberler gerçeği yansıtmıyor. Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda herhangi bir isyan, yangın ya da ölü şeklinde bir durum söz konusu değil" dedi.

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Kaynak: DHA