Başsavcılık: Atambayev, cinayet dahil birçok suçtan yargılanacak

Krıgızistan Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in cinayet dahil birçok suçtan yargılanacağı belirtildi.

Kırgızistan Başsavcılığı Operasyonel Araştırma Faaliyetleri Başkanı Zamir Beyşekeyev, Atambayev'e cinayet ve birçok ciddi suçlamalar yöneltildiğini belirtti.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Beyşekeyev "Atambayev'e kitlesel karışıklık organize etme, cinayet, cinayete teşebbüs, esir alma ve güvenlik güçlerine karşı şiddet kullanma gibi bir dizi ağır suçlama yöneltildi" dedi.

Atambayev'in, mafya lideri Aziz Batukayev'in 2013 yılında yasalara aykırı bir şekilde serbest bırakılması ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınması kararlaştırılmış; gözaltına işlemini yapmaya giden Kırgız özel kuvvetler ekiplerine "Atambayev destekçileri" karşı koymuştu. Çıkan olaylarda bir polis ölmüş, 100 kişi de yaralanmıştı.

DHA