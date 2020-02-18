İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. BAŞSAVCILIK GEZİ DAVASI KARARINA İTİRAZ EDECEK

BAŞSAVCILIK GEZİ DAVASI KARARINA İTİRAZ EDECEK

Gezi davasında aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanık hakkındaki beraat kararına savcılığın itiraz edeceği öğrenildi.

BAŞSAVCILIK GEZİ DAVASI KARARINA İTİRAZ EDECEK

Gezi davasında aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanık hakkındaki beraat kararına savcılığın itiraz edeceği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin bugün görülen davada aralarında işadamı Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanığın beraat kararına yönelik itiraz için mahkemeye süre, tutum dilekçesi verdi. Başsavcılık gerekçeli karar yazılana kadar itiraz hakkının saklı tutulmasını talep etti.

Kaynak: DHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT