Başsavcılık, İspanya’da yakalanan Muhammed Yakut’un iadesini talep etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada suç içerikli video paylaşımları yaptığı tespit edilen ve kırmızı bültenle aranırken İspanya'da yakalanan Muhammed Yakut için iade talebinde bulundu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Başsavcılık, İspanya’da yakalanan Muhammed Yakut’un iadesini talep etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada suç içerikli video paylaşımları yaptığı tespit edilen ve kırmızı bültenle aranırken İspanya'da yakalanan Muhammed Yakut için iade talebinde bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde sosyal medyada suç içerikli video paylaşımları yaptığı belirlenen Muhammed Yakut'un tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılarak, kırmızı bülten talebinde bulunulmuştu. Yakut hakkında "nitelikli yağmaya teşebbüs" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlarından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmış, ayrıca savcılıkça şüpheli Yakut hakkında kırmızı bülten formu düzenlenerek, Adalet Bakanlığının ilgili birimine gönderilmişti.

Söz konusu talebe ilişkin İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucu İnterpol Genel Sekreterliği Yakut hakkında kırmızı bülten kararını yayımlanmıştı. Öte yandan şüpheli Yakut'un yer tespitinin yapılarak Türkiye'ye iadesi amaçlı tutuklanması için başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin İnterpol birimleriyle iletişime geçildiği öğrenilmişti.

İade talebinde bulunuldu

Konuya ilişkin şüpheli Yakut, geçtiğimiz günlerde İspanya'da yakalanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yakalanan Yakut için İspanya'dan Türkiye'ye iade talebinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Son Haberler
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Yalı Çapkını ne zaman başlıyor, hangi gün saat kaçta ? Diziye hangi yeni oyuncular katıldı?
Yalı Çapkını ne zaman başlıyor, hangi gün saat kaçta ? Diziye hangi yeni oyuncular katıldı?
Sokakta kediyi seven küçük çocuk arabanın altına kalarak feci şekilde can verdi, o korkunç anlar kameraya yansıdı
Sokakta kediyi seven küçük çocuk arabanın altına kalarak feci şekilde can verdi, o korkunç anlar kameraya yansıdı
Isparta'da dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı! Kendisini beyaz eşya tamircisi olarak tanıtıyordu!
Isparta'da dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı! Kendisini beyaz eşya tamircisi olarak tanıtıyordu!
Cinayet işleyip Türkiyeye kaçmıştı! Kazak uyruklu katil Didim’de yakalandı
Cinayet işleyip Türkiyeye kaçmıştı! Kazak uyruklu katil Didim’de yakalandı
Çok Okunanlar
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Afyonkarahisar'daki dayı katliamının dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı!
Afyonkarahisar'daki dayı katliamının dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı!
Eskişehir'de bomba alarmı! Unutulan çanta paniğe neden oldu
Eskişehir'de bomba alarmı! Unutulan çanta paniğe neden oldu
Cesedi 3 gün boyunca banyoda kalmış!
Cesedi 3 gün boyunca banyoda kalmış!
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!