Başsavcılıktan Kartal’daki cinayete ilişkin açıklama

Kartal'da lüks cipi çaldıkları iddia edilen ve kaçarken yaşanan kovalamaca sırasında silahla vurulan şahsın öldürülmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kartal Orhantepe Mahallesi civarında Cemil Ö. adlı şahsın ateşli silahla öldürüldüğünün ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yapılan ilk inceleme ve araştırmalara göre bölgede ikamet eden B.D'nin evinde güvenlik görevlisi olarak çalışan şüpheli Cemal G'nin, B.D'ye ait aracı ısıtmak amacıyla park halindeyken çalıştırıp eve geri döndüğü esnada bir araçla üç kişinin olay yerine geldiği, bu araçtan inen Cemil Ö'nün B.D'ye ait çalışır vaziyetteki araca binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı belirtilirken, durumu gören şüpheli Cemal G. İle B.D'nin şoförü olan şüpheli Ergin K'nın başka bir araçla hırsızı kovalamaya başladıkları kaydedildi.

Açıklamada, iki aracın yan yana geldiği esnada Cemal G'nin kullandığı silahtan çıkan merminin başına isabet etmesi sonucu Cemil Ö.'nün hayatını kaybettiği, yapılan sorgulama sonucu Cemil Ö.'nün hükümlü olarak kaldığı cezaevinden firar ettiğinin belirlendiği belirtildi.

Yakalanan şüphelilerden Cemal G.'nin sevk edildiği mahkemece tutuklandığı, diğer şüpheli Ergin K. hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığı vurgulandı.

Kaynak: İHA