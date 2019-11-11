Başsavcılıktan ‘Rabia Naz’ açıklaması

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, Eynesil ilçesinde evinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın sol el tırnağında bir erkeğe ait olduğu tespit edilen DNA'nın aynı soyağacından birine ait olduğu ihtimalini güçlendiren Y kromozomu bulunduğunu açıkladı.

TBMM'de olayı araştırmak için kurulan komisyonun Giresun'un Eynesil ilçesine geleceği gün ortaya çıkan otopsi raporunda Rabia Naz Vatan'ın sol el tırnağında bir erkeğe ait olduğu tespit edilen DNA bulgusu olduğu haberi gündem olmuştu. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, adli tıp raporundaki DNA bulgusuna yaptığı basın açıklaması ile açıklık getirdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Trabzon Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi 12.10.2018 tarihinde vermiş olduğu raporda, Rabia Naz Vatan'ın mavi renkli yeleği ve sol el tırnağından alınan örneklerde en az biri erkek olmak üzere birden fazla şahsa ait olabilecek DNA profillerine rastlandığı belirtilmiştir. Örneklerden birinin Rabia Naz Vatan'a ait olduğu anlaşılmıştır. Diğer DNA örneğinin tespitine yönelik olarak olay günü Rabia Naz Vatan'a temas ettiği ya da edebileceği değerlendirilen şahıslarla baba Şaban Vatan'ın şüphelendiği şahısların da aralarında bulunduğu 13 kişiden alınan numuneler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilmiştir. Biyoloji İhtisas Dairesi raporunda gönderilen örneklerin Rabia Naz Vatan'da bulunan erkek DNA'sı buluntusu ile uyumsuz olduğu, ayrıca erkek DNA örneğinin Rabia Naz'ın aynı soyağacından bir erkek şahsa ait olduğu ihtimalini güçlendiren Y kromozomu (erkek kardeş, baba, dede, amca, oğul gibi) içerdiği ifade edilmiştir. Rabia Naz Vatan'ın çevresinde temas edebileceği babası, abisi, amcası ve amcaoğlunun bulunduğu anlaşılmıştır. Yelek ve tırnakta tespit edilen DNA örneği ile amca ve amcaoğlunun DNA'ları arasında yapılan karşılaştırmanın uyumsuz olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Rabia Naz'ın amcası ve amcasının oğlundan alınan örneklerin uyumsuz çıkmasının ardından baba Şaban Vatan'dan ve Rabia Naz'ın erkek kardeşinden DNA örneği alınmak istediği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"DNA mukayesesi için 28.08.2019 tarihinde Rabia Naz'ın babası ve abisinden kan örneği alınmak istenmesine rağmen baba Şaban Vatan kendisinden ve oğlundan kan örneği alınmasına rıza göstermemiştir. Bu nedenle otopside bulunan erkek DNA karşılaştırması ile ilgili kesin bir kanaate ulaşılamamıştır. Soruşturma dosyası ile ilgili gizlilik kararı 08.11.2019 tarihinde kaldırılmıştır. 11.11.2019 tarihinde baba Şaban Vatan ve avukatı, dosyada bulunan bilgi, belge ve dijital verilerden örnek talep etmiştir. Dosyada taraf oldukları için kendilerine istedikleri bilgi ve belgeler CMK 234'üncü madde uyarınca soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla verilmiştir. Baba Şaban Vatan'ın almış olduğu bu belge ve dijital verileri sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaştığı saptanmıştır. Başsavcılığımız tarafından Rabia Naz Vatan'ın görüntülerinin babası Şaban Vatan'a seyrettirildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: İHA