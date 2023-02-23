Bassekou Diabate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bassekou Diabate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bassekou Diabate adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bassekou Diabate Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bassekou Diabate 15 Nisan 2000 tarihinde Bamako şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bassekou Diabate Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WSMA yapmaktadır. Bassekou Diabate, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lechia Gdansk futbol takımında oynamaktadır. Lechia Gdansk takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bassekou Diabate'nin Lechia Gdansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bassekou Diabate Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bassekou Diabate isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bassekou Diabate Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bassekou Diabate futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2021 yılında Lechia Gdansk

31 Aralık 2021 yılında Yeelen

1 Ocak 2022 yılında Lechia Gdansk

Bassekou Diabate Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bassekou Diabate şuan Lechia Gdansk takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bassekou Diabate Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yeelen Olympique

Mali takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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