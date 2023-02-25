Bassem Chaouti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bassem Chaouti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bassem Chaouti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bassem Chaouti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bassem Chaouti 21 Mayıs 1991 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bassem Chaouti Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bassem Chaouti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ES Sétif futbol takımında oynamaktadır. ES Sétif takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Bassem Chaouti'nin ES Sétif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bassem Chaouti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bassem Chaouti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bassem Chaouti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bassem Chaouti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında WA Tlemcen

1 Haziran 2016 yılında SA Mohammadia

1 Temmuz 2016 yılında A Bou Saâda

1 Temmuz 2017 yılında US Biskra

13 Ocak 2018 yılında CABB Arreridj

7 Temmuz 2019 yılında MC Oran

18 Ağustos 2022 yılında ES Sétif

Bassem Chaouti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bassem Chaouti şuan ES Sétif takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.