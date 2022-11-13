Başta Bosna Hersek olmak üzere Balkan ülkelerinden Türkiye'ye taziye mesajı

İstanbul Taksimdeki patlamayla ilgili başta Bosna Hersek olmak üzere Balkan ülkeleri Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Slovenya, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'dan liderler ve siyasiler, İstanbul'daki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.

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Başta Bosna Hersek olmak üzere Balkan ülkelerinden Türkiye'ye taziye mesajı

İstanbul taksimdeki patlamayla ilgili olarak dünyada bazı devletlerin taziye mesajlarının ardından, Balkan ülkeleri başta Bosna Hersek, olmak üzere Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Slovenya, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'dan liderler ve siyasiler, İstanbul'daki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.

Bosna Hersek: Düşüncelerimiz ve dualarımızla yanınızdayız.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, İstiklal Caddesi'ndeki patlama haberini derin endişe ve üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Ölenlerin ailelerine, size (Erdoğan) ve Türk halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Düşüncelerimiz ve dualarımızla yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, şahsı ve Bosna Hersek halkı adına başsağlığı dileklerini iletti ve emniyet güçlerinin saldırının faillerini en kısa zamanda yakalayacağına inandığını belirtti.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğine ait hesapları etiketlediği Twitter paylaşımında, "İstanbul'daki trajik saldırı bizi derinden sarstı. Sivillere yönelik bu vahşi saldırı, hepimize yapılmış bir saldırır. Gücünüzle bu zor anın üstesinden geleceğinize inanıyoruz. Bosna Hersek yanınızda." sözlerine yer verdi.

Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı ve Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı Bakir İzetbegovic de sosyal medya hesabından, "Saldırıda yaralananlara acil şifalar dilerim. Emniyet güçlerinin bu korkakça saldırının faillerini bulup cezalandıracağından eminim." paylaşımında bulundu.

Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki patlamayı büyük üzüntüyle öğrendiğini kaydetti.

Karic paylaşımında, "Kendi adıma ve Saraybosna Belediyesi adına, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Türk halkına taziyelerimi sunar, yaralıların sağlıklarına kavuşmasını temenni ederim. Şehirlerimizin kanıtlanmış dostluğu ve iki ülke arasındaki işbirliği doğrultusunda Saraybosna ve Bosna Hersek vatandaşlarının güçlü desteğine güvenebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

Sırbistan: Türk Hükümetine en derin taziyelerimi iletmek istiyorum

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "İstanbul şehir merkezinden gelen şok edici görüntülerle derinden sarsıldık. Kendim ve Sırbistan vatandaşları adına, yaşamını yitirenlerin ailelerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk Hükümetine en derin taziyelerimi iletmek istiyorum. Yaralılara acil şifa diliyoruz." açıklamasında bulundu.

Sırbistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada ise "Kurbanların ailelerine ve yakınlarına, Türkiye halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Karadağ: Erdoğan'a ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'dan gelen görüntülerin kendilerini dehşete düşürdüğünü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilediğini ifade etti.

Hırvatistan: Türk halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz

Hırvatistan Dışişleri Bakanlığından yapılan paylaşımda, Hırvat Bakan Gordan Grlic Radman'ın, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türk halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilediği ve Hırvat halkının Türk halkı ile dayanışma içerisinde olduğu mesajı verildi.

Slovenya: Türkiye'nin yanındayız

Slovenya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından, "Slovenya'nın Türkiye'nin yanında olduğu" belirtildi.

Bakanlık, "İstanbul'daki korkunç saldırıda hayatını kaybeden masum kişilerin ailelerine ve dostlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz." açıklamasını yaptı.

Kuzey Makedonya: Türk halkına en derin taziyelerimi iletiyorum

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski taziye mesajını Türkçe ve yerel dilde yayınladı.

Pendarovski sosyal medya hesabında, "İstanbul'da meydana gelen korkunç patlamanın ardından bu zor anlarda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına en derin taziyelerimi iletiyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum." paylaşımında bulundu.

Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski de sosyal medya hesabından, "Türk halkına, hayatını kaybedenlerin ailelerine, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en derin taziyelerimi sunuyorum." paylaşımında bulundu.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ise yayımladığı taziye mesajında, "Türkiye'de bu öğleden sonra meydana gelen ve çok sayıda can kaybıyla sonuçlanan patlama haberi şok etti ve üzdü. Kurbanların ailelerine ve sevenlerine en derin taziyelerimi sunuyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum." sözlerine yer verdi.

Arnavutluk : Türkiye'nin yanındayız

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj da Twitter hesabından, "Düşüncelerimiz ve dualarımız bugün öğleden sonra İstanbul'da meydana gelen ölümcül patlamada hayatını kaybedenlerin ve yaralıların aileleriyle. Türkiye'nin yanındayız ve masum insanlara zarar vermeyi amaçlayan her türlü eylemi kınıyoruz." mesajını paylaştı.

Twitter paylaşımında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu etiketleyen Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka ise "İstanbul'dan trajik görüntüler geliyor. Kalbimiz ve aklımız ölen ve yaralananların aileleriyle. Bu acılı günde Türkiye ve halkının yanındayız." ifadesine yer verdi.

Kosova: Bu zor dönemde Türkiye halkının yanındayız

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, İstiklal Caddesi'ndeki patlama haberini üzüntüyle öğrendiklerinin altını çizerek, "Düşüncelerimiz, kurbanlar ve yaslı ailelerle, tüm yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu zor dönemde Türkiye halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kosova Dışişleri Bakanlığına ait resmi Twitter hesabından da "İstanbul'daki korkunç patlama haberiyle şok olduk. Türkiye'deki kurbanların ailelerine en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Hayatta kalanlara acil şifalar diliyor ve hayatını kaybedenlere dualarımızı gönderiyoruz." paylaşımı yapıldı.

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