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  3. Baştan aşağı pembelere bürünen Hadise İtalya sokaklarını salladı! Paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti!

Baştan aşağı pembelere bürünen Hadise İtalya sokaklarını salladı! Paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti!

Bir mücevher markasının daveti üzerine Milano'ya giden ünlü şarkıcı Hadise İtalya sokaklarında yürürken çekildiği kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Baştan aşağı pembelere bürünen şarkıcının paylaşımına beğeni yağdı.

Bir süredir İtalya'da bulunan 35 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran isimlerden. Son zamanlarda aşk hayatıyla da magazin gündemine sıklıkla gelen Hadise'nin Mehmet Dinçerler'le olan ilişkisi de tam gaz devam ediyor.

Bir Mücevher markasının daveti üzerine Milona'da bulunan Hadise sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.

Baştan aşağı pembelere bürünen Hadise İtalya sokaklarını salladı! Paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti!

Pembelere bürünen Hadise, İtalya sokaklarında yürürken çektiği videoyu Instagram hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu.

Hadise'nin "İtalya… Ay Işığı… Valentino…" notunu eklediği pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Baştan aşağı pembelere bürünen Hadise İtalya sokaklarını salladı! Paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti!

ÇOCUK İSTİYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir otelde hafta sonu sahne alan Hadise, konserinde yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Konseri sırasında seyircilere içini döken Hadise, "Dansçı arkadaşlarımın ikisi baba oldu. Ben daha evlenemedim" diye konuştu.
Baştan aşağı pembelere bürünen Hadise İtalya sokaklarını salladı! Paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti!

Çocuk istediğini ifade eden şarkıcı, sözlerine; "İnşallah onları yakalayacağım. Allah izin verirse biz de çok isteriz bir çocuk" şeklinde devam etti.

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