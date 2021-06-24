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Baştan aşağı pembeye bürünen Rihanna geceye damgasını vurdu! Sevgilisi ASAP Rocky ile objektiflere yansıdı

Bir dönem yakın arkadaşı olan rapçi ASAP Rocky ile aşk yaşamaya başlayan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, sevgilisi ile gecelerde objektiflere takıldı.

Baştan aşağı pembeye bürünen Rihanna geceye damgasını vurdu! Sevgilisi ASAP Rocky ile objektiflere yansıdı

33 yaşındaki şarkıcı Rihanna, Ortadoğu'nun en zengin 12'nci ailesinin veliahtı olan Suudi iş insanı Hassan Jemaal ile üç yıllık ilişkisini noktalamasının ardından rapçi ASAP Rocky ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

NEW YORK GECELERİNDE

İlişkileri tam gaz süren çift New York gecelerinde kameralara yansıdı. Rihanna'nın baştan aşağı pembe giyinmesi geceye damga vururken sevgilisi ASAP Rocky'nin mutlulukları da dikkatlerden kaçmadı.

Baştan aşağı pembeye bürünen Rihanna geceye damgasını vurdu! Sevgilisi ASAP Rocky ile objektiflere yansıdı

"HAYATIMIN AŞKI"

Geçtiğimiz günlerde Rihanna'dan övgü dolu sözlerle bahseden  Rocky,"Hayatımın aşkı" olarak tanımladı. Gerçek adı Rakim Nakache Mayers olan ASAP Rocky, bekar olmaktan çok bir ilişki içinde olmayı tercih ettiğini ifade etti.

Baştan aşağı pembeye bürünen Rihanna geceye damgasını vurdu! Sevgilisi ASAP Rocky ile objektiflere yansıdı

BABA OLMAK İSTİYOR

Baba olmayı çok istediğini dile getiren Rocky, "Sanırım, harika bir baba olacağımı düşünüyorum. Çok şanslı bir çocuğum olacak" demesiyle çiftin evlilik düşündükleri iddialarını gündeme getirdi.

Baştan aşağı pembeye bürünen Rihanna geceye damgasını vurdu! Sevgilisi ASAP Rocky ile objektiflere yansıdı

RİHANNA DA ÇOCUK İSTİYOR

Daha önce  İngiliz Vouge dergisine konuşan Rihanna, 10 yıl içinde evleneceği kişiyi bulamasa da üç veya dört çocuk yapacağını belirterek,  "Bunu kendi başıma yapabilir miyim? Tabii ki evet!" açıklamasında bulunmuştu.

Baştan aşağı pembeye bürünen Rihanna geceye damgasını vurdu! Sevgilisi ASAP Rocky ile objektiflere yansıdı

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