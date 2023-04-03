Bastian Gasser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bastian Gasser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Bastian Gasser kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bastian Gasser ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.