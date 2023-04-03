Bastian Gasser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bastian Gasser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bastian Gasser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bastian Gasser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bastian Gasser 15 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bastian Gasser Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Thun U21 futbol takımında oynamaktadır. FC Thun U21 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bastian Gasser'nin FC Thun U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Bastian Gasser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bastian Gasser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında FC Sion U18
26 Ocak 2022 yılında FC Naters II
1 Temmuz 2022 yılında FC Naters
1 Ocak 2023 yılında FC Thun U21
Bastian Gasser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bastian Gasser şuan FC Thun U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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