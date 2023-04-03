Bastian Lykkegaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bastian Lykkegaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bastian Lykkegaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bastian Lykkegaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bastian Lykkegaard 13 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Bastian Lykkegaard Holm şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bastian Lykkegaard Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Silkeborg IF U19 futbol takımında oynamaktadır. Silkeborg IF U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bastian Lykkegaard'nin Silkeborg IF U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Bastian Lykkegaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bastian Lykkegaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Silkeborg U19
Bastian Lykkegaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bastian Lykkegaard şuan Silkeborg IF U19 takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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