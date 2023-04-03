Bastian Lykkegaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bastian Lykkegaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Bastian Lykkegaard kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bastian Lykkegaard ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.