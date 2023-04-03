Bastian Roco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bastian Roco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bastian Roco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bastian Roco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bastian Roco 24 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Bastián Alejandro Roco Gonzalez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bastian Roco Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLLER GROUP yapmaktadır. Bastian Roco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Huachipato FC U20 futbol takımında oynamaktadır. Huachipato FC U20 takımına 5 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Bastian Roco'nin Huachipato FC U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bastian Roco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bastian Roco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bastian Roco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bastian Roco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Haziran 2020 yılında Huachipato U20

Bastian Roco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bastian Roco şuan Huachipato FC U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Bastian Roco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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