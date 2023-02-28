Bastian Sagal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bastian Sagal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bastian Sagal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bastian Sagal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bastian Sagal 30 Mayıs 1999 tarihinde Maule şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Bastian Luis Sagal Tapia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bastian Sagal Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Ñublense futbol takımında oynamaktadır. CD Ñublense takımına - tarihinde katılmıştır. Bastian Sagal'nin CD Ñublense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bastian Sagal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bastian Sagal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bastian Sagal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bastian Sagal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bastian Sagal şuan CD Ñublense takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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