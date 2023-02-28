Bastian Tapia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bastian Tapia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bastian Tapia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bastian Tapia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bastian Tapia 9 Ağustos 2002 tarihinde Antofagasta şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Bastián Ignacio Tapia Sepúlveda şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bastian Tapia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Bastian Tapia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Audax Italiano futbol takımında oynamaktadır. Audax Italiano takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bastian Tapia'nin Audax Italiano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bastian Tapia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bastian Tapia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bastian Tapia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bastian Tapia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında CD Iquique

31 Aralık 2021 yılında U. de Chile U19

1 Ocak 2022 yılında U. de Chile

18 Ocak 2023 yılında Audax Italiano

31 Aralık 2023 yılında U. de Chile

Bastian Tapia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bastian Tapia şuan Audax Italiano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Bastian Tapia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U20 takımında 18 numaralı formasıyla 12 Aralık 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.