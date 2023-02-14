Bastien Conus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bastien Conus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bastien Conus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bastien Conus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bastien Conus 9 Şubat 1998 tarihinde Basel şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bastien Conus Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eurosportsmanagement GmbH yapmaktadır. Bastien Conus, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Aarau futbol takımında oynamaktadır. FC Aarau takımına 15 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Bastien Conus'nin FC Aarau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bastien Conus Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bastien Conus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bastien Conus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bastien Conus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2011 yılında FC Basel U16

1 Temmuz 2013 yılında FC Basel U17

1 Temmuz 2014 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2016 yılında FC Basel U21

1 Temmuz 2019 yılında FC Chiasso

15 Şubat 2021 yılında FC Aarau

Bastien Conus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bastien Conus şuan FC Aarau takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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