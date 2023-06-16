Başvuranların hesabına 868 TL para yatırılacak! O tarihlere dikkat: TC kimlik numaranızı kontrol edin!

Seçimde görev alsa da o kişiler ücret alamayacak. Diğer herkes hesaplarını kontrol etsin çünkü paralar yatmaya başlayacak. İşte detaylar...

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Başvuranların hesabına 868 TL para yatırılacak! O tarihlere dikkat: TC kimlik numaranızı kontrol edin!

Haziran ayının sonuna kadar hesaplarınızı kontrol etmeniz gerekiyor, çünkü 867 TL'lik bir ödeme yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerle ilgili bir açıklama yaptı. Seçim görevlileri tarafından ödenmesi planlanan ücretlerin ödeme tarihleri hakkında araştırmalar başlatıldı. İlk tur ve ikinci turda müşahit olarak görev alanlara ücret ödenmeyeceği belirtildi, ancak seçim görevlisi ücretlerinin Haziran ayının içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

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Seçim görevlisi ücretlerinin farklı olup olmayacağı konusunda ise net bir açıklama yapılmamıştır. 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem de milletvekili seçimleri gerçekleşti. 28 Mayıs Pazar günü ise sadece 2. tur Cumhurbaşkanı seçimleri yapıldı. İki seçimde görev alanlar, ücretlerin farklı olup olmayacağını merak etmektedir. İlk turda oy sayımı, dökümü gibi işlemlerin uzun sürdüğü göz önüne alındığında, ücretlerin farklılık gösterip göstermeyeceği konusu araştırılmaktadır. Ancak Yüksek Seçim Kurulu'nun bu konuda resmi bir açıklaması bulunmamaktadır.

Müşahit veya seçim gözlemcisi olarak görev yapanlara ücret ödenmeyecektir. Müşahitler, sandık kurullarının oluşturulması, oy kullanma sürecinin takibi, tasnif ve tutanakların tutulması gibi işlemleri gerçekleştirir ve gerekli durumlarda itirazda bulunurlar. Bu görev gönüllülük esasına dayalıdır ve seçim görevlisi ücreti ödenmez.

Müşahitler, siyasi partilerin veya bağımsız adayların İlçe Seçim Kurulu'na sunduğu listeden kura yöntemiyle belirlenir. Seçim gününde görev yapabilmeleri için bir siyasi parti tarafından onaylanmış "Müşahit Görev Belgesi"ne sahip olmaları gerekmektedir.

Öte yandan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan seçimlerde sandık kurulu üyelerinin alacakları ücretler henüz belirlenmemiştir. Ancak genel olarak seçim görevli ücretleri, memur maaş katsayısı oranına göre hesaplanmaktadır. Yaklaşık olarak 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında bir ücret beklenmektedir. İlk tur ve ikinci turda görev yapanlara ise iki farklı ödeme yapılması planlanmaktadır.

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