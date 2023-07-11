Başvuru yapanlara araç muayene ücreti iade edilecek! Uzman isim tüm adımları tek tek anlattı

Ekonomist Cahit Saraçoğlu, muayene ücretinde ödenen bir giderin geri alınabileceği konusunda önemli bir bilgi paylaştı. Trafik muayene ücretini geri almanın yolu, hukukta emsal bir kararın gösterilmesiyle açıklandı. Araç muayeneleri düzenli olarak yapılmak zorunda olan tüm araçlar için önemli bir işlem. Ticari araçlar yılda bir kez, binek araçlar ise iki yılda bir muayeneden geçmek zorundadır. Bu süreçte, araç sahipleri araç muayene ücretini öderken kredi kartı kullanabilmektedir. Ancak, kredi kartıyla ödeme yapanların ilave bir ücret ödediği ortaya çıktı.

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Ekonomist Cahit Saraçoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre, araç muayenesinde kredi kartıyla yapılan ödemelerde alınan ilave ücretin hukuksuz olduğu belirtiliyor. Bu bilgi, araç sahiplerinin parasını geri alabilme fırsatını ortaya çıkarmaktadır.

Saraçoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer almaktadır: "Uyanık olun. TÜVTÜRK'ün kredi kartı ödemesinde aldığı ilave ücret hukuksuz... 2022 Ağustos ayında TÜVTÜRK üzerinden araç muayenemi kredi kartıyla ödememe ilave olarak 12.41 lira ödeme farkı tahsilini tüketici hakem heyetine itiraz etmiştim. Tüketici Hakem Heyeti (THH) ayıplı hizmet olarak nitelendirildi."

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Bu gelişmeyle birlikte, araç muayenesinde kredi kartıyla ödeme yapanlar, ilave ücretin geri alınabileceğine dair umutlanabilirler. Tüketici haklarına sahip çıkmak ve gerektiğinde ilgili mercilere başvurmak, sürücülerin haklarını koruma noktasında önemli bir adım olabilir.

2023 araç muayene ücretleri ise şu şekildedir: Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork için 1.130,44 TL; otobüs, kamyon, çekici ve tankerler için 1.528,10 TL; traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet için ise 575,84 TL olarak belirlenmiştir.Ekonomist Cahit Saraçoğlu'nun paylaştığı bilgiler ve hukukta emsal bir karar, araç sahiplerinin muayene ücretinde ödedikleri ilave tutarı geri alabileceklerini göstermektedir. Bu durum, araç sahipleri için sevindirici bir gelişme olup, kredi kartıyla ödeme yapanların özellikle dikkat etmesi gereken bir konudur.

Tüketici haklarını koruma adına, araç sahiplerinin gerektiğinde tüketici hakem heyetine başvurmaları ve ilgili mercilere şikayette bulunmaları önemlidir. Ancak her durumda, güncel mevzuatı ve ilgili kurumların açıklamalarını takip etmek önemlidir. Ayrıca, 2023 araç muayene ücretlerinin belirlendiği bilgisi de paylaşılmıştır.

Sürücülerin bu gelişmeleri dikkate alarak haklarını korumaları ve gerekli adımları atmaları, araç muayene ücreti konusunda geri ödeme imkanından yararlanmalarını sağlayacaktır. Uyanık olmak ve bilinçli tüketici davranışları sergilemek, sürücülerin haklarını koruma konusunda önemli bir rol oynamaktadır