Bataklıktan kurtarılan ineğini artık yalnız bırakmıyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bataklığa saplanan ineğini yalnız bırakmayarak gece boyunca başında bekleyen Mehmet Emin Atasoy (64), hayvanı kurtulduğu için mutlu olduğunu söyledi. Atasoy, tek geçim kaynağı olan ineğini artık yalnız bırakmadığını dile getirdi.

Olay, 2 gün önce ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyünde meydana geldi. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 10 çocuk babası Atasoy'un, geçen yıl 10 bin liraya satın aldığı tek ineği, evinin yakınında otlayıp gezinirken, bir anda ortadan kayboldu. Aramaya çıkan Atasoy, ineğini evine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan Nehil Sazlığı'nda bataklığa saplanmış halde buldu. Atasoy, kurtarmak için uzun süre uğraştı. Ancak başarılı olamayınca komşularına ve akrabalarına haber verdi. Olay yerine gelen yakınları da ineği saplandığı bataklıktan kurtaramayınca Atasoy, başına bir şey gelmesin diye ineğinin yanında kalmaya karar verdi ve geceyi onunla birlikte geçirdi.

SABAHA KADAR İNEĞİYLE KALDI

İkinci günün sabahında ise yakınları ve köylüler kurtarma operasyonu başlattı. Yapılan yoğun çalışmalar sonucu da inek saplandığı bataklıktan çıkartıldı. Tek geçim kaynağı olan ineği ile evine dönen Atasoy, büyük mutluluk yaşadığını belirtti. İneğine büyük sevgi duyduğunu ve artık yanından ayırmayacağını anlatan Atasoy, yardıma gelen köylülere ve akrabalarına da teşekkür etti. Yaşanan olayın ardından köyle gelen veteriner hekim ise Atasoy'a ineğinin ciddi bir sorununun olmadığını, sadece ayağında küçük bir problem bulunduğunu, onun da kısa sürede düzeleceğini söyledi.

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Kaynak: DHA