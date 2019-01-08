Batan gemiden kurtarılan mürettebatın son sağlık durumu

Karadeniz'de batan Panama bandıralı kuru yük gemisinden kurtarılan 7 mürettebatın sağlık durumları hakkında bilgi veren Opr. Dr. Murat Küsdül, kazazedelerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Hastaların deniz suyunu yutmasına bağlı bir miktar akciğerlerinde şüpheli enfeksiyon bulguları mevcut. Hastalıklarda artış ve ilerleme olmaz ise 2 gün sonunda hastalarımızı taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.

Rusya'nın Azov Limanı'ndan yüklediği 3 bin 300 ton kömürü Samsun'a getirmek üzere 13 kişilik mürettebatla hareket eden Panama bayraklı 8841644 IMO numaralı "Volga-Balt 214" isimli kuru yük gemisi, dün saat 07.40'ta Ana Arama Kurtarma Merkezine acil durum sinyali verdi. Acil durum sinyalinin ardından gemi, Samsun'a 80 mil (130 km) açıkta 5 metreyi bulan dalgalar nedeniyle gemi bölünerek Karadeniz'e gömüldü. Gemiden alınan sinyal üzerine harekete geçen Türk Sahil Güvenlik ekipleri, zorlu şartlarda verdikleri mücadele sonucu 7 kişiyi sağ kurtarmayı başarırken ekipler 2 kişinin ise cansız bedenine ulaştı. Sağ kurtarılan mürettebat ile 2 ceset, helikopterle Samsun-Çarşamba Havalimanına getirildi. Kurtarılan mürettebat Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavilerinin ardından Medicana Samsun Hastanesine sevk edildi.

"Bazı mürettebatın deniz suyu yutmasına bağlı akciğerinde şüpheli enfeksiyon bulguları mevcut"

Kurtarılan gemi mürettebatı hakkında bilgi veren Medicana Samsun Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Murat Küsdül, "Batan gemiden kurtarılan mürettebattan ilk etapta hastanemize 2 hasta gelmişti. 5 mürettebat ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Dün gece 23.00 civarında bütün hastalar hastanemize geldi. Bütün hastaların tedavisine başlandı. Hastaların genel sağlık durumları iyi. Bir hastamızın sol dizinde şüpheli ağrısı ve zedelenme var. Bugün MR ve gerekli tetkikleri yapacağız. Bir hastamızın da ayak parmağında kırık mevcut. Onun için de gerekli işlemler yapılıyor. Mürettebat ilk geldiğinde deniz suyunda uzun süre kaldığından dolayı "hipotermi" dediğimiz vücut ısıları düşmüştü. Bunlar toparlanarak genel durumları iyi seviyeye geldi. Mürettebat yakınlarıyla telefon aracılığıyla görüştürüldü. Yetkili sigorta şirketinin temsilcileri de Samsun'a gelerek kazazedelerle ilgileniyorlar. Bunun haricinde hastaların deniz suyunu yutmasına bağlı bir miktar akciğerlerinde şüpheli enfeksiyon bulguları mevcut. Önümüzdeki 2 gün bunları takip edeceğiz. Hastalıklarda artış ve ilerleme olmaz ise 2 gün sonunda hastalarımızı taburcu etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

13 kişilik mürettebattan geriye kalan 4 kişiye ise henüz ulaşılamazken olayın üzerinden 1 gün geçmesine rağmen ekiplerce arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

Mürettebatın kimlikleri

Kayıp mürettebat arasında gemi kaptanı Azerbaycan uyruklu İsmayilov Turbat (47) da yer alırken Vyazovsky Rostyslav (38), Krepets Dmytro (32) (Ukrayna) ve Ovdiienko Volodymyr'i (22) (Ukrayna) arama çalışmaları devam ediyor.

İbrahimov Mammadali (41) (Azerbaycan) ve Bodnik Ruslan'ın (31) (Ukrayna) ise cansız bedenlerine ulaşıldı.

Sheycuk Stanislav (45), Herashchenko Oleh (30), İlchenko Yevhenli (21), Yatsenko Yevgen (58), Skachko Denys (30), Budko Tetiana (40) ve Milnichenko Pavlo'nun (42). (Bunların tamamı Ukrayna uyruklu) Tedavileri Medicana Hastanesinde sürüyor.

Kaynak: İHA