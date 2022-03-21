Batarya Elektrikli Araç Bakım ve Onarım Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Batarya Elektrikli Araç Bakım ve Onarım Ustası görev tanımı nedir, Batarya Elektrikli Araç Bakım ve Onarım Ustası ne iş yapar, Batarya Elektrikli Araç Bakım ve Onarım Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Batarya Elektrikli Araç Bakım ve Onarım Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Batarya Elektrikli Araç Bakım ve Onarım Ustası Tanımı;

__

Batarya Elektrikli Araç Bakım ve Onarım Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Batarya Elektrikli Araç Bakım ve Onarım Ustası Maaşları

Batarya Elektrikli Araç Bakım ve Onarım Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Batarya Elektrikli Araç Bakım ve Onarım Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Batarya Elektrikli Araç Bakım ve Onarım Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3113.39

Meslek Adı :

Batarya Elektrikli Araç Bakım ve Onarım Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Batarya elektrikli araçların; basit veya karmaşık, rutin veya rutin olmayan arızalarının tespitini ve onarımını yapan /yaptıran, ekip elemanlarına mesleki gelişim için eğitim veren ve yönlendirme yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Batarya Elektrikli Araç Bakım ve Onarım Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

d) Çalışma esaslarını ve çalışma yerini düzenlemek

e) Bakım onarım için alet ve donanımların koruyucu talimatlı bakımlarını sağlamak

f) Diyagnostik yazılımlarını yüklemek ve güncellemek

g) Hazırlık işlemlerini gerçekleştirmek

h) Periyodik bakım yapmak

i) Arıza tespiti ve onarım yapmak

j) Seçimli cihaz ve aksesuarların montajını yapmak

k) Yol testi yapmak

l) Son kontrol ve raporlama işlemlerini gerçekleştirmek

m) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak ve faaliyetleri yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?