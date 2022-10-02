Batarya Elektrikli Araç Bakım ve Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Batarya Elektrikli Araç Bakım ve Onarımcısı görev tanımı nedir, Batarya Elektrikli Araç Bakım ve Onarımcısı ne iş yapar, Batarya Elektrikli Araç Bakım ve Onarımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Batarya Elektrikli Araç Bakım ve Onarımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Batarya Elektrikli Araç Bakım ve Onarımcısı Tanımı;

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Batarya Elektrikli Araç Bakım ve Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Batarya Elektrikli Araç Bakım ve Onarımcısı Maaşları

Batarya Elektrikli Araç Bakım ve Onarımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Batarya Elektrikli Araç Bakım ve Onarımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Batarya Elektrikli Araç Bakım ve Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7231.39

Meslek Adı :

Batarya Elektrikli Araç Bakım ve Onarımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Motorlu Taşıt Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Batarya elektrikli araçların basit veya karmaşık, rutin veya rutin olmayan arızalarının tespiti ve onarımını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Batarya Elektrikli Araç Bakım ve Onarımcısı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

d) Çalışma esaslarını ve çalışma yerini düzenlemek

e) Bakım onarım için alet ve donanımların koruyucu talimatlı bakımlarını sağlamak

f) Hazırlık işlemlerini gerçekleştirmek

g) Periyodik bakım yapmak

h) Arıza tespiti ve onarım yapmak

i) Seçimli cihaz ve aksesuarların montajını yapmak

j) Yol testi yapmak

k) Son kontrol ve raporlama işlemlerini gerçekleştirmek

l) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak ve faaliyetleri yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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